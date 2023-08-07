أمن

إصابة أحد البيشمركة جراء انفجار لغمٍ أرضي بمحيط دهوك

قال مصدرٌ في البيشمركة إن عناصر في الحزب العمال الكوردستاني زرعوا ليلاً قنبلة "TNT" في طريق قوات البيشمركة
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مقاتل من البيشمركة بجانب علم كوردستان (تعبيرية)
مقاتل من البيشمركة بجانب علم كوردستان (تعبيرية)
کوردستان البيشمركة حزب العمال الكوردستاني ديرلوك دهوك لغم

أربيل (كوردستان 24)- أصيب أحد أفراد البيشمركة بجروح، اليوم الاثنين، جراء انفجار لغمٍ زرعه عناصر حزب العمال الكوردستاني في الطريق المؤدّي إلى ناحية "ديرلوك" التابعة لقضاء العمادية بمحافظة دهوك.

وقال مصدرٌ في البيشمركة لـ كوردستان 24، إن عناصر العمال الكوردستاني زرعوا ليلاً قنبلة "TNT" في طريق قوات البيشمركة التي وضعت نقطتي تفتيش جديدتين في المنطقة.

المصدر ذاته، أكّد لـ كوردستان 24، إصابة أحد أفراد البيشمركة بجروحٍ طفيفة.

يتزامن ذلك، مع سقوط قذيفة مدفعية على أحد المنازل بقرية " گوهه‌رز" التابعة  لناحية "ديرلوك"، أمس الأحد، تسبب بسقوط جدرانه دون وجود إصابات.

في غضون ذلك، قصفت طائرة تركية في وقتٍ متأخر من مساء الأحد، سيارة مدنية بناحية جمانكي التابعة لدهوك، أسفر عن مقتل شخص وإصابة آخر كانا داخل السيارة.

وتتعرض المناطق الحدودية في إقليم كوردستان باستمرار لقصفٍ تركي، تقول أنقرة إنها  تستهدف "مسلحي حزب العمال الكوردستاني".

وكثيراً ما تتسبب المواجهات المسلحة بين حزب العمال الكوردستاني والجيش التركي بسقوط  ضحايا من المدنيين وإلحاق أضرار بممتلكاتهم.

 

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