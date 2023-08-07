مسرور بارزاني يستقبل المفوّض السامي للأمم المتّحدة لحقوق الإنسان

أربيل (كوردستان 24)- استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الاثنين، المفوّض السامي للأمم المتّحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك، والوفد المرافق.

وأوضح رئيس الحكومة أن شعب كوردستان تعرّض، وعلى مر التاريخ، إلى مآسٍ عديدة من مجازر وإبادات جماعية وانتهاكات لحقوقه.

مُشيراً إلى أن شعب كوردستان "ضحى بالكثير من أجل نيل حقوقه المشروعة، لهذا فهو ينظر بعين الاعتبار لمبادئ حماية حقوق الإنسان وتعزيز قيم الحرية والديمقراطية".

وقال: "ندعو إلى وضع حد للانتهاكات التي تمارس تجاه حقوق شعبنا، ونحث المجتمع الدولي على مساعدتنا من أجل نيل حقوقنا المشروعة، ومنع تكرار ارتكاب المجازر والإبادات الجماعية ضد شعب كوردستان".

وقدّم مسرور بارزاني نبذة عن الإصلاحات الشاملة التي شرعت بها التشكيلة الوزارية التاسعة لحكومة الإقليم، لا سيّما إقرارها واعتمادها للخطة الخمسية الهادفة لحماية حقوق الإنسان ومكافحة العنف والتطرّف، وعلى وجه التحديد مناهضة العنف ضد المرأة.

مشدداً على أن حماية حقوق الإنسان وترسيخ ثقافة التعايش السلمي بين مختلف المكونات، "جزء لا يتجزأ من برنامج عمل التشكيلة الوزارية التاسعة لحكومة إقليم كوردستان".

من جانبه، أعرب المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتّحدة عن شكره وتقديره للجهات المعنية في حكومة إقليم كوردستان على ما تقدمه من تعاون وتنسيق مع الأمم المتحدة، وبالأخص فيما يتعلق بمجال حماية حقوق الإنسان.

كما تطرق الاجتماع إلى سبل مواجهة الآثار السلبية الناجمة عن التغيّر المناخي على حياة الإنسان، وتعزيز الوعي البيئي بهذا الشأن.