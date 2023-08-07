وفدٌ أمني عراقي برئاسة وزير الدفاع يزور الولايات المتحدة

أربيل (كوردستان 24)- بدأ وفدٌ أمني عراقي رفيع المستوى برئاسة وزير الدفاع ثابت محمد العباسي زيارةً إلى الولايات المتحدة لمناقشة عدة قضايا، في مقدمتها مستقبل التحالف الدولي في العراق.

وقال المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء يحيى رسول، إن الوفد سيعقد سلسلة اجتماعات لبحث عدة مواضيع في مقدمتها "العلاقة المستقبلية لتواجد التحالف الدولي، والتعاون الأمني الثنائي بين العراق والولايات المتحدة".

الوفد الذي يزور الولايات المتحدة بدعوةٍ من وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، بحسب رسول، سيناقش أيضاً "تبادل الخبرات والمعلومات، خاصة في الجانب الاستخباري في ملاحقة ما تبقى من عناصر عصابات داعش".

كما تتضمن الزيارة، وفق بيانٍ للمتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة، عقد سلسلة من اللقاءات والاجتماعات مع المسؤولين في وزارة الدفاع الأميركية بما يخدم المصالح المشتركة بين البلدين.

ويضم الوفد، رئيس جهاز مكافحة الإرهاب الفريق الأول الركن عبد الوهاب الساعدي، ورئيس أركان الجيش الفريق أول قوات خاصة الركن عبد الأمير رشيد يار الله، والفريق الأول الركن قيس المحمداوي نائب قائد العمليات المشتركة وعدداً من المستشارين والضباط.