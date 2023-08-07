سیاسة

مقتل 6 أشخاص وإصابة آخرين في هجوم جوي إسرائيلي على دمشق

author_image سوار أحمد
سوریا سوريا قصف اسرائيل

أربيل (كوردستان 24)- قتل أربعة جنود سوريين، ومقاتلان اثنان مواليان لإيران وأصيب آخرون في هجوم صاروخي إسرائيلي على محيط العاصمة دمشق، وفق ما أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا).

ونقلت "سانا" عن مصدر عسكري في وزارة الدفاع قوله إنه "حوالي الساعة 02:20 من فجر الاثنين، نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفا بعض النقاط في محيط مدينة دمشق".

ودوت أصوات انفجارات سمعت بوضوح في أرجاء العاصمة السورية، تلا ذلك سماع إطلاق مضادات جوية. وشنت إسرائيل خلال الأعوام الماضية مئات الضربات الجوية في سوريا، طالت مواقع للجيش السوري وأهدافا إيرانية وأخرى لحزب الله اللبناني.

وأدى القصف وفقا للوكالة إلى "استشهاد أربعة عسكريين وإصابة أربعة آخرين بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية".

وأكد المصدر أن "وسائط دفاعنا الجوي تصدت لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها".

وذكر التلفزيون الرسمي أن "الدفاعات الجوية تتصدى لعدوان إسرائيلي بالصواريخ على محيط العاصمة دمشق"، دون الإشارة إلى تفاصيل عن مكان القصف وآثاره.

وفي 19 تموز/يوليو، قتل ثلاثة مقاتلين وجرح أربعة آخرون جراء قصف إسرائيلي استهدف مواقع تابعة للجيش السوري ومجموعات موالية لطهران في محيط دمشق، بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الانسان.

وشنت إسرائيل خلال الأعوام الماضية مئات الضربات الجوية في سوريا، طالت مواقع للجيش السوري وأهدافا إيرانية وأخرى لحزب الله اللبناني بينها مستودعات أسلحة وذخائر في مناطق متفرقة.

ونادرا ما تؤكد إسرائيل تنفيذ ضربات في سوريا، لكنها تكرر أنها ستواصل التصدي لما تصفها بمحاولات إيران لترسيخ وجودها العسكري في سوريا.

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