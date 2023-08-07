بعد ماكدونالز.. "كي إف سي" تطلب بطاطا كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- بعد وصول أول قافلة لمحصول البطاطا في إقليم كوردستان، إلى أسواق الخليج، والتي جذبت انتباه سلاسل المطاعم العالمية، وخاصة ماكدونالدز، تطلب مطاعم "كي إف سي" وهارديز في دول الخليج، بطاطا الإقليم.

وفي وقتٍ سابق، أعلن إقليم كوردستان عن عزمه لتصدير مئات الأطنان من البطاطا إلى دول الخليج العربي، بطلب من فروع ماكدونالز إحدى أكبر سلسلة مطاعم الوجبات السريعة في العالم.

وقال صاحب الشركة الاستثمارية في مجال إنتاج وتصدير البطاطا بشار مشير آغا، لكوردستان24، ان "سلسلتي مطاعم "كي إف سي" و"هارديز" في دول الخليج طلبتا بطاطا كوردستان وتجري حاليا المحادثات لتوفير بطاطا الإقليم لسلسة المطاعم هذه".

وأضاف إنه تجري حاليا مناقشات حول كمية وكيفية توفير البطاطا لسلاسل المطاعم العالمية هذه وفي المستقبل القريب سيحاولون التوصل إلى اتفاق ويكونوا قادرين على وصول بطاطا كوردستان إلى مطاعم جميع العلامات التجارية الغذائية العالمية.

وأكد مشير آغا إن البطاطا الكوردستانية هي الآن أفضل البطاطا المتوفرة في أسواق الإمارات وجذبت انتباه جميع التجار والمستثمرين في مجال المنتجات الغذائية والزراعية.

يتزامن ذلك مع إعلان وزارة الزراعة والموارد المائية بالإقليم عن مواصلة العمل لضمان الأمن الغذائي وتصدير منتجات المزارعين إلى الأسواق الخارجية.

وسبق لحكومة الإقليم أن صدّرت 300 طن من البطاطا الى الإمارات، في خطوةٍ لاقت ترحيباً من مزارعي محافظة أربيل.

وقالت وزيرة الزراعة بالإقليم، بيكرد طالباني، إن الاستعدادات جارية لتصدير مئات الأطنان من البطاطا إلى الخليج والأردن بطلبٍ من فروع ماكدونالدز لصناعة الرقائق والأصابع (الفينكر).

وأشارت وزيرة الزراعة عبر بيانٍ لها، تابعته كوردستان 24، إلى أن حكومة كوردستان حظرت استيراد البطاطا من الخارج لغاية نهاية الموسم الحالي.

وكانت وزارة الزراعة والموارد المائية وقّعت اتفاقيات مع سبعة مصانع وشركات إنتاج البطاطا الصناعية، واستلام إنتاج المزارعين سنوياً.

وينتج مزارعو إقليم كوردستان 30 نوعاً من البطاطا سنوياً، 10 منها صناعية تستخدم في صناعة الأصابع (الفينكر) والرقائق.

وبدعم من التشكيلة الحكومية التاسعة، وصلت العديد من منتجات الإقليم الزراعية إلى مستوى الاكتفاء الذاتي، تشمل البطاطا والذرة والخيار وأنواع من الفاكهة والخضروات الأخرى.

وإحدى أكبر خطوات حكومة إقليم كوردستان لدعم المزارعين، هو بيع منتجاتهم في الأسواق الدولية.

ففي عام 2022 الماضي، صدّرت حكومة الإقليم 2000 طن من الرمان إلى الإمارات العربية المتحدة ودول أخرى في الخليج. كما تصدِّر العسل والتفاح إلى الإمارات والسعودية والبحرين والمملكة المتحدة ودولٍ أوروبية.