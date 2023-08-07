وفد عسكري عراقي يعقد سلسلة لقاءات في البنتاغون

أربيل (كوردستان 24)- قال مسؤول في وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون"، إن المباحثات الأميركية العراقية المقرر عقدها في مقر الوزارة ستتناول التعاون الثنائي الأمني بين الولايات المتحدة والعراق، ومستقبل الوجود العسكري الأميركي في العراق.

ونقل موقع "الحرة"، عن مسؤول أمريكي، ان المناقشات سوف تتواصل على مدى يومين.

وبدأ وفد رفيع المستوى برئاسة وزير الدفاع ثابت محمد العباسي، زيارة الى الولايات المتحدة الأميركية، اليوم الاثنين، وبدعوة رسمية من وزارة الدفاع الأميركية.

وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، يحيى رسول، أن "الوفد، يضم رئيس جهاز مكافحة الإرهاب الفريق الأول الركن عبد الوهاب الساعدي، ورئيس أركان الجيش الفريق أول قوات خاصة الركن عبد الأمير رشيد يار الله، و نائب قائد العمليات المشتركة الفريق الأول الركن قيس المحمداوي وعدداً من المستشارين والضباط".

ومن المقرر أن يعقد الوفد خلال الزيارة، عدة اجتماعات تناقش جملة من المواضيع في مقدمتها العلاقة المستقبلية لتواجد التحالف الدولي، والتعاون الأمني الثنائي بين العراق والولايات المتحدة، وتبادل الخبرات والمعلومات خاصة في الجانب الاستخباري في ملاحقة ما تبقى من عناصر عصابات داعش الإرهابية، وفق ما قال رسول.