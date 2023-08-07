بحضور السوداني ووفد "الديمقراطي الكوردستاني".. الإطار التنسيقي يبحث 3 ملفات

أربيل (كوردستان 24)- بحث الإطار التنسيقي، اليوم الاثنين، بحضور وفد من الحزب الديمقراطي الكوردستاني، المستجدات السياسية والأوضاع التي تشهدها البلاد، إضافة إلى ملف الانتخابات وعمل الحكومة وتنفيذ برنامجها الخدمي والتنموي بمكتب رئيس تحالف الفتح هادي العامري.

وقال الإطار في بيان تلقته كوردستان24، إنه "عقد اجتماعه الدوري في مكتب العامري وبحضور رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني واستضافة وفد الحزب الديمقراطي الكوردستاني".

وأضاف أن "الإجتماع بحث آخر المستجدات السياسية والأوضاع التي تشهدها البلاد، إضافة إلى ملف الانتخابات وعمل الحكومة وتنفيذ برنامجها الخدمي والتنموي".

وأشار إلى أن "الإجتماع تناول أيضاً القضايا العالقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم، وجرى التأكيد على أهمية تسويتها وفق الدستور والمصلحة الوطنية، كما تم التشديد على اعتماد لغة الحوار وتوحيد الرؤى لتجاوز التحديات وتثبيت ركائز استقرار العملية السياسية".

ووصل وفد من المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني، اليوم الاثنين، إلى العاصمة الاتحادية بغداد.

وترأس وفد الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسؤول الهيئة التنفيذية في المكتب السياسي للحزب فاضل ميراني، الذي ضم كلاً من فؤاد حسين، وهوشيار زيباري، وبشتيوان صادق، ونوزاد هادي، وجعفر إيمينكي، وشاخوان عبد الله، وبنكين ريكاني، وأوميد صباح، وفارس عيسى.

وأعلن موفد كوردستان24 إلى بغداد، اليوم الاثنين، عن انتهاء الاجتماع الثنائي بين وفد المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني ومجموعة من قادة ائتلاف إدارة الدولة.

وقال موفد كوردستان24 نورس عبد الله إلى بغداد، "قبل قليل خرج كل من رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم، ونائب رئيس مجلس النواب محسن المندلاوي، من جلسة الاجتماع الثنائي بعد انتهاء المباحثات".

وبحسب معلومات كوردستان24، فإن وفد المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني سيلتقي مساء اليوم مع رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، وغداً سيواصل لقاءاته مع باقي الأطراف السياسية العراقية، قبل العودة إلى أربيل.

وبخصوص فحوى اللقاء، قال موفد كوردستان24 إلى بغداد، إن وفد الحزب الديمقراطي الكوردستاني نقل رسالة إلى قوى ائتلاف إدارة الدولة بشأن تنفيذ الاتفاق الموقع بين أطراف إدارة الدولة والتي على أساسها تشكلت حكومة السوداني.

وأعرب وفد الحزب الديمقراطي الكوردستاني خلال اللقاء عن قلقه جراء عدم تنفيذ بعض الفقرات الواردة في الاتفاق الموقع بين أطراف ائتلاف إدارة الدولة والمنهاج الوزاري لحكومة السوداني، إضافة إلى طريقة المشاركة واتخاذ القرارات في القضايا المتعلقة بإقليم كوردستان.