سیاسة

موفد كوردستان24 إلى بغداد: انتهاء الاجتماع الثنائي بين "الديمقراطي الكوردستاني" وقوى ائتلاف إدارة الدولة

وأعرب وفد الحزب الديمقراطي الكوردستاني خلال اللقاء عن قلقه جراء عدم تنفيذ بعض الفقرات الواردة في الاتفاق الموقع بين أطراف ائتلاف إدارة الدولة
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هادي العامري وفاضل ميراني
هادي العامري وفاضل ميراني
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أربيل (كوردستان 24)- أعلن موفد كوردستان24 إلى بغداد، اليوم الاثنين، عن انتهاء الاجتماع الثنائي بين وفد المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني ومجموعة من قادة ائتلاف إدارة الدولة.

وقال موفد كوردستان24 نورس عبد الله إلى بغداد، "قبل قليل خرج كل من رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم، ونائب رئيس مجلس النواب محسن المندلاوي، من جلسة الاجتماع الثنائي بعد انتهاء المباحثات".

وبحسب معلومات كوردستان24، فإن وفد المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني سيلتقي مساء اليوم مع رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، وغداً سيواصل لقاءاته مع باقي الأطراف السياسية العراقية، قبل العودة إلى أربيل.

وبخصوص فحوى اللقاء، قال موفد كوردستان24 إلى بغداد، إن وفد الحزب الديمقراطي الكوردستاني نقل رسالة إلى قوى ائتلاف إدارة الدولة بشأن تنفيذ الاتفاق الموقع بين أطراف إدارة الدولة والتي على أساسها تشكلت حكومة السوداني.

وأعرب وفد الحزب الديمقراطي الكوردستاني خلال اللقاء عن قلقه جراء عدم تنفيذ بعض الفقرات الواردة في الاتفاق الموقع بين أطراف ائتلاف إدارة الدولة والمنهاج الوزاري لحكومة السوداني، إضافة إلى طريقة المشاركة واتخاذ القرارات في القضايا المتعلقة بإقليم كوردستان.

وترأس وفد الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسؤول الهيئة التنفيذية في المكتب السياسي للحزب فاضل ميراني، الذي ضم كلاً من فؤاد حسين، وهوشيار زيباري، وبشتيوان صادق، ونوزاد هادي، وجعفر إيمينكي، وشاخوان عبد الله، وبنكين ريكاني، وأوميد صباح، وفارس عيسى.

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