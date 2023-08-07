القنصل الإماراتي في أربيل: تصدير البطاطا مثال ناجح للتعاون الاقتصادي بين كوردستان والإمارات

أربيل (كوردستان 24)- قال القنصل العام لدولة الإمارات في إقليم كوردستان أحمد ظاهري، اليوم الاثنين، إن تصدير البطاطا من إقليم كوردستان إلى الإمارات يعد مثالا ناجحا للتعاون الاقتصادي بين الجانبين.

وقال أحمد ظاهري، في مؤتمر صحفي، إن تصدير البطاطا من الإقليم إلى الإمارات يعد مثالا ناجحا للتعاون الاقتصادي بين الإمارات وإقليم كوردستان. وأضاف، أن لدينا تفاهما مع إقليم كوردستان لتصدير المنتجات الزراعية من الاقليم إلى الإمارات ومنها إلى دول الشرق الأوسط.

وتابع: "منذ بداية افتتاحنا للقنصلية العامة لدولة الإمارات العربية المتحدة في إقليم كوردستان، ونحن نعمل باستمرار على الجمع بين استراتيجية دولة الإمارات العربية المتحدة وإقليم كوردستان، والتعاون في جميع المجالات، وأهمها الأمن الغذائي".

وقال: "إن إقليم كوردستان يبذل قصارى جهده للاستثمار في القطاع الزراعي والسياحي".

وفي وقتٍ سابق، أعلن إقليم كوردستان عن عزمه تصدير مئات الأطنان من البطاطا إلى دول الخليج العربي، بطلب من فروع ماكدونالز إحدى أكبر سلسلة مطاعم الوجبات السريعة في العالم.

يتزامن ذلك مع إعلان وزارة الزراعة والموارد المائية بالإقليم عن مواصلة العمل لضمان الأمن الغذائي وتصدير منتجات المزارعين إلى الأسواق الخارجية.

وسبق لحكومة الإقليم أن صدّرت 300 طن من البطاطا الى الإمارات، في خطوةٍ لاقت ترحيباً من مزارعي محافظة أربيل.

وينتج مزارعو إقليم كوردستان 30 نوعاً من البطاطا سنوياً، 10 منها صناعية تستخدم في صناعة الأصابع (الفينكر) والرقائق.

وبدعم من التشكيلة الحكومية التاسعة، وصلت العديد من منتجات الإقليم الزراعية إلى مستوى الاكتفاء الذاتي، تشمل البطاطا والذرة والخيار وأنواع من الفاكهة والخضروات الأخرى.

وإحدى أكبر خطوات حكومة إقليم كوردستان لدعم المزارعين، هو بيع منتجاتهم في الأسواق الدولية.

ففي عام 2022 الماضي، صدّرت حكومة الإقليم 2000 طن من الرمان إلى الإمارات العربية المتحدة ودول أخرى في الخليج. كما تصدِّر العسل والتفاح إلى الإمارات والسعودية والبحرين والمملكة المتحدة ودولٍ أوروبية.