رئيس حكومة اقليم كوردستان يوجه رسالة تهنئة بمناسبة ذكرى تأسيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي الكوردستاني

أربيل (كوردستان24) - وجه مسرور بارزاني رئيس حكومة إقليم كوردستان رسالة تهنئة بمناسبة الذكرى السابعة والاربعين لتاسيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي الكوردستاني هذا نصها :

السيد محمد حاج محمود ،أمين عام الحزب الاشتراكي الديمقراطي الكوردستاني.

بمناسبة الذكرى السابعة والأربعين لتأسيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي الكوردستاني ، أتقدم بأحر التهاني لكم ولقيادة وكافة أعضاء وأنصار حزبكم المناضل وأتمنى لكم التوفيق والنجاح.

لعب الحزب الاشتراكي الديمقراطي الكوردستاني دورًا مهمًا في حركة تحرير الشعب الكوردي وآمل أن يستمر في الدفاع عن الحقوق المشروعة والدستورية للشعب الكوردي والإنجازات الوطنية مع جميع الأحزاب الوطنية الكوردية.

مسرور بارزاني

رئيس حكومة إقليم كوردستان

8/8/2023