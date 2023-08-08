الشروع في الإجراءات الإدارية والقانونية لاستكمال جعل  "ناحية حرير" الى قضاء

أربيل (كوردستان24) - بناءً على توصية مسرور بارزاني ، رئيس حكومة إقليم كوردستان ، من أجل خدمة المواطنين وتقديم المشاريع الخدمية والمزيد من الازدهار إلى جميع المناطق ،وتنفيذ أفضل للعمل الإداري للمواطنين في حدود محافظة اربيل، وبعد التصويت على في مجلس محافظة اربيل بدأ الاجتماع الدوري بشأن إنشاء قضاء "حرير" في ناحيتي "حرير وباسرمة " ، بدأ العمل بالإجراءات الإدارية والقانونية لاستكمال شؤون قضاء " حرير."

إعلام محافظة أربيل

8/8/2023