القوى الكوردستانية تشكّل 3 تحالفات للمنافسة على مقاعد كركوك في الانتخابات العراقية

أربيل (كوردستان 24)- شكّلت القوى الكوردستانية ثلاثة تحالفات للمنافسة على مقاعد كركوك في انتخابات مجالس المحافظات العراقية المقرّر إجراؤها في الـ 18 ديسمبر كانون الأول 2023.

وأعلن الحزب الديمقراطي الكوردستاني تشكيل تحالفٍ مع كل من الحركة الإسلامية- الحزب الإسلامي العراقي- حزب الشعب التركماني والحركة الديمقراطية الكوردستانية.

بينما تحالف الاتحاد الوطني الكوردستاني مع الحزب الشيوعي الكوردستاني.

في حين أعلن الاتحاد الإسلامي الكوردستاني وجماعة العدل تحالفاً لخوض الانتخابات في محافظة كركوك.

بالإضافة إلى ذلك، ستشارك بعض القوى السياسية في انتخابات مجالس المحافظات في كركوك بشكلٍ منفصل ولديها مرشحين.

وقال مدير عام مكتب الأحزاب السياسية في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، هيمان تحسين، إنه تم تسجيل 296 حزباً سياسياً و37 تحالفاً للمشاركة في انتخابات مجالس المحافظات، كما سيشارك 14 من أصل 41 من التحالفات القديمة.

وأضاف في حديثٍ لـ كوردستان 24: "هناك 104 حزباً سياسياً مخالفاً للقانون لم يتم تسجيلها، لأن بعضها لم تعقد مؤتمرها لانتخاب قيادة جديدة، والبعض الآخر لم يفتح حساباً بنكياً".

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ويحق لـ 23 مليون و367 ألفاً و81 شخصاً التصويت في انتخابات مجالس المحافظات الـ 15 بما فيها محافظتي كركوك ونينوى.

يأتي ذلك، بينما تستعد المفوضية العليا المستقلة للانتخابات افتتاح 7080 مركز انتخابي، تتضمن 47 ألف و655 صندوق اقتراع.

وكان رئيس المكتب التنظيمي للحزب الديمقراطي الكوردستاني في كركوك وكرميان، كمال كركوكي، أكّد في حديثٍ سابق لـ كوردستان 24، أن حلفاء الديمقراطي الكوردستاني "هي قوى وطنية لها نفوذها، ومواقفها مشابهة لمواقف الديمقراطي والكورد وهي ضد خيانة 16 اكتوبر".

ويعتقد كركوكي أن لدى الحزب الديمقراطي "فرصة كبيرة للظفر بأكبر عدد من مقاعد محافظة كركوك البالغ عددها 16 مقعداً".

ويرى أن تحقيق الديمقراطي وحلفاؤه في انتخابات كركوك "يعتمد على موقف أهالي المحافظة من الحزب ومعاقبة خونة 16 أكتوبر".