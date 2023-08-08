رئيس إقليم كوردستان يهنّئ الحزب الاشتراكي الكوردستاني بذكرى تأسيسه

أربيل (كوردستان 24)- هنّأ رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، الحزب الاشتراكي الديمقراطي الكوردستاني بالذكرى الـسابعة والأربعين على تأسيسه.

معرباً عن تقديره لنضال الحزب الاشتراكي وتضحياته في سبيل الحرية ومشاركته في العملية السياسية في إقليم كوردستان.

وجدّد نيجيرفان بارزاني التأكيد على التضامن والوحدة والتعاون بين جميع الأطراف السياسية لحماية حقوق الإقليم ومنجزاته الدستورية.

وفيما يأتي نص برقية التهنئة:

في الذكرى السابعة والأربعين لتأسيس الحزب الديمقراطي الاشتراكي الكوردستاني، نهنئ بحرارة السيد محمد حاج محمود أمين الحزب الديمقراطي الاشتراكي الكوردستاني، وأعضاء المكتب السياسي والمجلس القيادي وجميع أعضائهم وأنصارهم.

نحترم نضال وتضحيات الحزب الديمقراطي الاشتراكي الكوردستاني من أجل الحرية ونقدر دوره ومشاركته في العملية السياسية في إقليم كوردستان.

ونؤكد على التضامن والوحدة والتعاون بين جميع الأطراف السياسية لحماية الحقوق والمنجزات الدستورية لإقليم كوردستان.