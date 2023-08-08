رئيس مجلس النواب العراقي يستقبل وفد "الديمقراطي الكوردستاني"

أربيل (كوردستان 24)- استقبل رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، اليوم الثلاثاء، وفدَ الحزب الديمقراطي الكوردستاني برئاسة فاضل ميراني مسؤول الهيئة الإدارية في المكتب السياسي للحزب.

وناقش الجانبان، تطورات الأوضاع السياسية في البلاد، وأهمية تشريع القوانين الواردة في ورقة الاتفاق السياسي والبرنامج الحكومي، ومنها قانون النفط والغاز وتعديل قانون العفو العام وغيرها خلال الفترة المقبلة.

وشدّد الطرفان خلال اللقاء، على أهمية استمرار الحوار بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم؛ لحلِّ المشاكل وفق الدستور، بحسب ما أعلنه المكتب الإعلامي للحلبوسي.

وكان وفدٌ من المكتب السياسي للحزب الدیمقراطي الكوردستاني وصل أمس الاثنين إلى بغداد لعقد سلسلة من الاجتماعات مع الأحزاب السياسية في ائتلاف إدارة الدولة، لمناقشة جملةٍ من القضايا.

وترأس الوفد كل من فاضل ميراني رئيس الهيئة الإدارية في المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني، وأعضاء المكتب السياسي هوشيار زيباري ومحمود محمد وبشتوان صادق وفؤاد حسين وأعضاءٍ آخرين في المكتب.

وفي حديثٍ سابق لـ كوردستان 24، قال ريبوار بابكايي العضو في الدورة الخامسة عن كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في برلمان إقليم كوردستان، إن هذه الزيارة "لا تهدف إلى مناقشة القضايا السياسية والتوصّل لاتفاقٍ سياسي".

معتبراً أن تلك "كانت مرحلة وانتهت، لأن الزيارة هذه المرة ستكون بهدف إيصال رسالة الإقليم السياسية إلى الأحزاب العراقية، خاصة الشيعة الذين يشكّلون الغالبية".

وتتضمن رسالة الإقليم، بحسب بابكايي، "إذا لم تلتزم الأحزاب والحكومة العراقية بالاتفاقات الموقعة بين بغداد وأربيل بشأن قانون الميزانية ومشروع قانون النفط والغاز، فسيكون لإقليم كوردستان خياراته الخاصة".

وتتزامن زيارة وفد الديمقراطي مع زيارةٍ أخرى لوفد من حكومة إقليم كوردستان إلى بغداد، السبت الماضي، برئاسة رئيس ديوان مجلس وزراء الإقليم أوميد صباح، لمناقشة تنفيذ قانون الموازنة وصياغة مشروع قانون النفط والغاز.