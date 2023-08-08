رئيس حكومة كوردستان يستقبل السفير البريطاني الجديد لدى العراق

أربيل (كوردستان 24)- استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، اليوم الثلاثاء، السفير البريطاني الجديد لدى العراق ستيفن هيتشن.

وخلال اللقاء الذي حضرته القنصل العام البريطاني بأربيل روزي كيف، هنّأ مسرور بارزاني السفير البريطاني بمناسبة توليه منصبه الجديد، معرباً له عن تمنياته بالموفقية والنجاح في مهمته.

إلى ذلك، أكّد مسرور بارزاني على دعم حكومة إقليم كوردستان واستعدادها التام للتعاون مع السفير الجديد، بهدف الارتقاء بالعلاقات التاريخية بين إقليم كوردستان وبريطانيا.

من جانبه، أشار السفير البريطاني إلى أنه مطلّع وعلى دراية تامة بمدى نضالات شعب كوردستان وحجم تضحياته، من أجل نيل حقوقه المشروعة.

مبدياً استعداد بلاده لتوطيد آفاق العلاقات مع إقليم كوردستان.

وفي جزءٍ آخر من اللقاء، بحث الجانبان الإصلاحات التي شرعت بها التشكيلة الوزارية التاسعة، ولا سيّما الإصلاحات في مفاصل وزارة البيشمركة.

إضافةً إلى أهمية حل المشاكل بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية، بما يضمن الحقوق الدستورية والاستحقاقات المالية للإقليم، وضرورة إجراء انتخابات برلمان كوردستان في موعدها المحدد.