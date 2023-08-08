الرئيس بارزاني يستقبل السفير البريطاني الجديد في العراق

أربيل (كوردستان24)- استقبل الرئيس مسعود بارزاني اليوم الثلاثاء 8 آب 2023 السفير البريطاني الجديد في العراق ستيفن هيتش في صلاح الدين بأربيل

وجرى في اللقاء الذي حصرته روزي كييف القنصل البريطاني العام في أربيل مناقشة آراء ووجهات النظر حول الاوضاع في العراق والمنطقة وآخر مستجدات العملية السياسية في العراق، والعلاقات بين كوردستان وبغداد وزيارة وفد الحزب الديمقراطي الكوردستاني الى بغداد لإجراء محادثات مع الاحزاب السياسية العراقية في بغداد.

كما تم في الاجتماع الاوضاع السياسية في كوردستان، وشدد الطرفان على ضرورة إجراء انتخابات برلمان كوردستان.

وفي جانب آخر من اللقاء، أعرب السفير البريطاني الجديد في العراق عن سعادته بالعمل في العراق والتواصل مع القيادة السياسية في كوردستان خلال عمله، كما وأعرب عن دعم بلاده للعملية السياسية في كوردستان وإجراء انتخابات برلمان كوردستان وتوسيع العلاقات بين الجانبين.