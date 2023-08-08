كوردستان تفعل استمارات طلب الوحدات السكنية بأقساط تصل الى 25 عاما

أربيل (كوردستان24) – قامت وزارة الإعمار والإسكان بتفعيل نموذج استمارات طلب الوحدات السكنية ويمكن للمواطنين المستوفين للشروط تعبئة النموذج.

أعلنت وزارة الاعمار والاسكان في حكومة إقليم كوردستان اليوم الثلاثاء ،البدء بتوزيع نموذج استمارات 9 آلاف وأربع وحدة سكنية.

وقال وزير الاعمار خلال مؤتمر صحفي تابعته كوردستان24 :" الوحدات السكنية ستكون بدون دفع مبلغ المقدمة وباقساط تصل الى 25 عاما ،سيتم توزيعها على المواطنين ذو الدخل المحدود .

وأضاف أنه بعد انتهاء مهلة تقديم استمارات طلبات الوحدات السكنية ، سيتم تشكيل لجان خاصة في المحافظات والإدارات المستقلة لتدقيق تحديد النقاط في الاستمارات،مشيرا أن أحد متطلبات مقدم الطلب لاستلام هذه الوحدات هو أن يكون قد تجاوز 18 عامًا وأن يكون متزوجًا.