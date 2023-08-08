القوات الأمنية تعتقل 6 إرهابيين في نينوى

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وكالة الاستخبارات المختصة بمكافحة الإرهاب، في وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء 8 آب أغسطس 2023، القبض على 6 إرهابيين مطلوبين في نينوى.

وذكر بيان لوكالة الاستخبارات، أنه "تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية عبد الأمير الشمري المتضمنة متابعة وملاحقة ما تبقى من فلول عصابات داعش الجبانة، تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات المختصة بمكافحة الارهاب في محافظة نينوى من القبض على 6 إرهابيين مطلوبين وفق احكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب".

وأضاف، أن "الإرهابيين كانوا يعملون ضمن عصابات داعش وينتمون الى ما يسمى بـ (ديوان الجند ومعسكر ابي جعفر الانصاري وعسكر قاطع عمر الفاروق فرقة مؤتة وفرقة الفرقان ومحكمة الموصل الشرعية) حيث كانوا يتقاضون مبالغ مالية لقاء عملهم فيها".

وأشار إلى، أن "عملية القاء القبض على المطلوبين تمت وفق معلومات استخبارية دقيقة قدمها المواطنين الى رجال وكالة الاستخبارات، أدت الى الاطاحة بهم".

وتابع "لدى تدقيق البيانات، أشير لدى المحققين وثائق تدينهم بالانتماء الى عصابات داعش الارهابية، حيث دونت اقوال المتهمين واعترفوا صراحة بانتمائهم وسيتم احالتهم الى الجهات المختصة لينالوا جزائهم العادل"، داعية المواطنين إلى "ضرورة الابلاغ على جميع الخارجين عن القانون وفي جميع انحاء العراق من خلال الاتصال على الرقم المجاني الساخن 144".