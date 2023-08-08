أربيل (كوردستان 24)- قدمت وحدة العقود الرئيسة في مكتب رئاسة مجلس الوزراء بإقليم كوردستان، دعمها لوزارة صحة الإقليم في توقيع عقود دوائية عالية الجودة مع عدد من شركات الٲدوية الرصينة لتوفير 156 نوع من الأدوية التي تعد من ٲهم الٲدوية المطلوبة لقطاع الصحة العامة وبٲسعار مناسبة وتنافسية مع سعر السوق.

وتأتي هذه الخطوة من أجل النهوض بالواقع الصحي في إقليم كوردستان، وتقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين.

وبحسب دائرة الٳعلام والمعلومات فقد "واجه قطاع الصحة العامة في ٳقليم كوردستان خلال السنوات الٲخيرة، عدة معوقات تتعلق بالٲدوية، كان ٲبرزها النقص الحاصل فيها، بحيث واجهت مختلف المستشفيات الحكومية مشاكل في توفير الٲدوية عالية الجودة وبٲسعار مناسبة".

وأضافت في بيان: "من مزايا هذا العقد هي الالتزام بتزويد القطاع الصحي بشكل دائم بـ156 دواء ٲساسياً لمدة عامين، عبر ٳتباع ٳجراءات دولية تضمن ٲن تكون كافة هذه الٲدوية ذات مواصفات ومستويات عالية الجودة".

ويتم تصنيع 48٪ من هذه الٲدوية من قبل الشركات المحلية في الإقليم، "حيث تحظى تلك الشركات بتقدير دولي وسمعة جيدة".

وأشار البيان إلى أن حكومة الٳقليم استطاعت من خلال تنظيم وإدارة عقود الٲدوية العامة وتعزيز قدراتها علی التعامل مع الشركات المتخصصة خفض النفقات بنسبة 35% لتبلغ 7 ملايين و400 ٲلف دولار سنوياً".