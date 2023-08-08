رئيس حكومة إقليم كوردستان يوجّه بتحويل خليفان الى قضاء و"سريشمة" الى ناحية

أربيل (كوردستان 24)- وجّه رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني اليوم الثلاثاء 8 آب أغسطس 2023، بتحويل ناحية خليفان الى قضاء، وقرية سريشمة الى ناحية.

وأفاد بيان لحكومة الإقليم، ان التوجيه جاء في سياق الخطوات التي اتخذتها الكابينة الحكومية التاسعة في إقليم كوردستان، حرصا على المصلحة العامة وتسهيل شؤون المواطنين.

وقال المشرف على إدارة سوران المستقلة، هلكورد شيخ نجيب في وقت سابق لكوردستان24، ان قرار تحويل خليفان الى قضاء، سيساهم في الحد من الروتين، ويخدم مواطني المنطقة بشكل كبير.

واضاف هلكورد شيخ نجيب: إن حكومة الإقليم بعد أن أعلنت سيدكان قضاء في وقت سابق، اتخذت قرارا جديدا بأن تصبح بلدية خليفان قضاء وأن تتحول قرية سريشمة الى ناحية.

وأكد المشرف على إدارة سوران المستقلة أن الحكومة المحلية، ستحاول تطوير الخدمات في المنطقة، وإيصالها الى مواطني المنطقة عموما.