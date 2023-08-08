سیاسة

وفد الحزب الديمقراطي الكوردستاني يجتمع مع السوداني في بغداد

author_image سوار أحمد
کوردستان السوداني الحزب الديمقراطي الكوردستاني بغداد وأربيل

أربيل (كوردستان 24)- استقبل رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، مساء اليوم الثلاثاء 8 آب أغسطس 2023، وفد الحزب الديمقراطي الكوردستاني الذي يزور العاصمة بغداد.

وجرى، خلال اللقاء، بحث الأوضاع العامة في البلاد، والتأكيد على أهمية إسناد الحكومة في تنفيذ برامجها وسياساتها العامة التي تنطوي على أولويات تهدف إلى النهوض بالواقع الاقتصادي والخدمي للبلد، وتلبية احتياجات المواطنين من الخدمات وتحسين أوضاعهم، عبر تنمية مختلف القطاعات الحيوية، بالإضافة إلى استمرار الحوارات لحلّ المشاكل من خلال الاحتكام للدستور.

وتطرق اللقاء إلى انتخابات برلمان كوردستان العراق المقبلة، وضرورة تهيئة الأجواء اللازمة لإجراء انتخابات عادلة ونزيهة، من شأنها أن تعزز الاستقرار السياسي والأمني في الإقليم وتحقق تطلعات المواطنين هناك.

وفي وقت سابق اجتمع وفد من الحزب الديمقراطي الكوردستاني مع رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، حيث تم خلال اللقاء التأكيد على ضرورة الشروع بإقرار القوانين التي تضمنها اتفاق إدارة الدولة عند تشكيل الحكومة الحالية، وأهمها قانونيّ النفط والغاز، والعفو العام.

وذكر المكتب الإعلامي للحبلوسي في بيان، أن الأخير استقبل في بغداد وفد الحزب الديمقراطي برئاسة فاضل ميراني، وجرى خلال اللقاء، مناقشة تطورات الأوضاع السياسية في البلاد.

وشدد الجانبان على أهمية تشريع القوانين الواردة في ورقة الاتفاق السياسي والبرنامج الحكومي، ومنها قانون النفط والغاز، وتعديل قانون العفو العام وغيرها خلال الفترة المقبلة، فضلاً عن التأكيد على أهمية استمرار الحوار بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم؛ لحلِّ المشاكل وفق الدستور.

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