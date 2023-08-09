فوائد مذهلة لشرب الماء فور الاستيقاظ

أربيل (كوردستان24)- نصف جسم الإنسان يتكون من الماء، ولكي يؤدي الجسم وظائفه بانتظام لابد من أن يحصل على القسط الكافي من الماء، وتكمن مخاطر صحية جمة عند تعريض الجسم إلى الجفاف قد تصل إلى السرطان، لكن في ذات الوقت فإن مد الجسم بحاجته من الماء له فوائد كثيرة، وتبلغ هذه الفوائد أوجها عند شرب الماء صباحا عند الاستيقاظ من النوم.

يتبع اليابانيون تقليدا قديما، يتمثل بشرب الماء على معدة خاوية، فور استيقاظهم صباحا، تلك الظاهرة قد تبدو غريبة قليلا، لكن تأثيرها كبير على صحة الإنسان، وفقا لتجربة "مثيرة".

ووفقا لدراسات عديدة، توفر هذه الممارسة البسيطة نتائج إيجابية فيما يتعلق بالصحة، وهو الأمر الذي دفع صحفية بموقع "دي آي يو بروجيكتس" لتجربة الطريقة لمدة شهر كامل، وتسجيل النتائج.

الانتعاش والخفة

وبعد شهر من ممارسة شرب الماء فور الاستيقاظ، قالت الصحفية "بعد أيام قليلة من بدء شرب الماء في الصباح، بدأت أشعر بأنني أخف وزنا. شعرت أن جسدي كان يزيل السموم بسهولة أكبر".

النظام الغذائي

وأكدت الصحفية أن العادة الجديدة ساعدتها على تحمل النظام الغذائي الذي تتبعه، حيث أنها لم تشعر "بالجوع المزعج الذي يأتي كل ساعة"، والرغبة بتناول الطعام الخفيف بين الوجبات.

خسارة بالوزن

وقالت الصحفية " بالإضافة إلى الشعور بجوع أقل، لم يعد هضمي بطيئا وثقيلا. ارتفاع مستوى الطاقة لدي حفزني على ممارسة الرياضة أكثر فأكثر".

تغذية العقل

يحوي الدماغ في أكثر من 70 في المئة من تركيبته من الماء، وقلة الماء تجعلك تشعر بالتعب وضعف الذاكرة وتقلب المزاج.

عسر الهضم

وأشارت صاحبة التجربة إلى أنها كانت تعاني من عسر الهضم سابقا، وكذلك الحموضة، إلا أن هذه المشاكل اختفت بشرب الماء في الصباح، وغاب الشعور بالحموضة بعد الوجبات.

البشرة

كما أكدت الصحفية التأثير الكبير الذي لاحظته على بشرتها بسبب الماء "اعتاد الناس أن يقولوا لي إنني أبدو أكبر من عمري. منذ أن بدأت العلاج بالماء، تقلصت التجاعيد في وجهي والآن تبدو بشرتي صحية ومشرقة ومتوهجة".

ووفقا لعدة دراسات فإن شرب الماء عندما تكون المعدة فارغة يزيد معدل حرق الطعام، فالكربوهيدرات والبروتينات التي يتم استهلاكها يوميا، يتم حرقها ونقلها عبر الماء إلى مختلف المناطق بالجسم، والحصول على كميات كافية من الماء يساعد في زيادة معدلات الأيض.