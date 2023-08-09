الجمهور الامريكي يطلب بث محاكمته على الهواء وترامب يشدد أنه "ضحية "

أربيل (كوردستان24) - تتزايد الدعوات في الولايات المتحدة لبث المحاكمات الجنائية التي سيخضع لها الرئيس السابق دونالد ترامب مباشرة على الهواء، في مجتمع يُقبل بنهم على الفضائح الإعلامية، وتستقطبه رؤية رئيس سابق، وربما مقبل، في قفص الاتهام.

بشكل متزايد، يدعو محامون وسياسيون وأكاديميون الى السماح بدخول كاميرات القنوات التلفزيونية إلى داخل قاعات المحكمة، وتحديداً حينما يجلس ترامب، النجم السابق لبرامج تلفزيون الواقع، قبالة هيئة محلفين، ليواجه تهماً بمحاولة قلب نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020 التي خسرها أمام الرئيس الحالي الديمقراطي جو بايدن.

وقال عضو الكونغرس عن ولاية كاليفورنيا الديمقراطي آدم شيف، في رسالة وقّعها وعشرات من زملائه في الحزب الديمقراطي: "نظراً للطبيعة التاريخية للاتهامات الموجهة في هذه القضايا، من الصعب تخيّل ظروف أقوى لإجراءات تبث عبر التلفزيون". وأضافت الرسالة: "إذا كان للجمهور قبول النتيجة بالكامل، فسيكون حيوياً بالنسبة إليه المشاهدة، بأكثر طريقة مباشرة ممكنة، لطريقة إجراء المحاكمات، وقوة الأدلة المقدمة، وصدقية الشهود".

ويجد ترامب حالياً نفسه متهماً في ثلاث قضايا جنائية مختلفة: الكذب بشأن دفع مبالغ مالية لشراء صمت نجمة أفلام إباحية، وإساءة التعامل مع وثائق سرية بعد خروجه من البيت الأبيض، ومحاولة قلب نتائج الانتخابات الرئاسية. كما يلوح احتمال توجيه الاتهام إليه في قضية رابعة، تتعلق باتصال أجراه بمسؤول انتخابي في جورجيا والضغط عليه من أجل "إيجاد" 11780 صوتاً كانت كفيلة بقلب نتيجة انتخابات 2020 لصالحه في الولاية الجنوبية.

وعلى الرغم من تتالي الاتهامات والتغطية الإعلامية الواسعة التي تحظى بها في الولايات المتحدة، فلا يزال الثري الجمهوري يتمتع بقاعدة تأييد صلبة. ووفق ما أظهره استطلاع للرأي أجرته صحيفة نيويورك تايمز وكلية سيينا، أعرب 74 في المائة من الناخبين الجمهوريين ونحو ثلث الناخبين الأميركيين عن اقتناعهم بأن الرئيس السابق لم يرتكب أي خطأ.

من جهته، يشدد ترامب، ذو الباع الطويل في الإمساك بخيوط اللعبة الإعلامية، على براءته، وأنه ضحية "حملة شعواء" يتهم المؤسسات بشنها عليه سعياً لإسكاته والحؤول دون وصوله الى البيت الأبيض مجدداً. ورأى الخبير في القانون الدستوري، ألان درشوفيتز، أن إسقاط هذه الخرافة وفضح عمق المخالفات التي ارتكبها ترامب هما من الأسباب الرئيسية لعرض محاكمات الرئيس السابق أمام الجمهور. وكتب في مقال نشره موقع "ذا هيل" المتخصص بالسياسة الأميركية: "في حال لم تبث محاكمة ترامب عبر التلفزيون، سيطّلع الجمهور على مجرياتها عبر التغطية شديدة الانحياز في وسائل الإعلام حالياً". وأضاف: "سيكون الأمر كما لو أننا أمام محاكمتين: واحدة يتابعها مراسلو إم إس إن بي سي وسي إن إن ونيويورك تايمز وغيرها من وسائل الإعلام الليبرالية، وأخرى من منظار مراسلي فوكس ونيوزماكس ووسائل محافظة أخرى". وشدد على أنه "لن يكون ثمة منفذ للاطلاع على الحقيقة الموضوعية لما جرى في المحاكمة".