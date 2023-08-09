سیاسة

المفوضية تعلن تسجيل 50 تحالفاً للمشاركة في الانتخابات المحلية

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العراق

أربيل (كوردستان24) - أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الأربعاء، عن عدد التحالفات والأحزاب المشاركة في الانتخابات المحلية المقبلة.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية، جمانة الغلاي ،في تصريحات صحفية تابعتها كوردستان24 إن "عدد الأحزاب المجازة بلغت 296 أما عدد الأحزاب التي ما زالت قيد التأسيس بلغت 63 حزباً".
وأضافت، أن "التحالفات التي ستشارك في الانتخابات بلغت 50 تحالفا، منها 33تحالفا جديداً".
وقررت مفوضية الانتخابات،الأحد الماضي، تمديد فترة تسجيل التحالفات السياسية الراغبة بالمشاركة في الانتخابات (يوماً واحداً) الموافق السابع من آب الحالي.

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