"الفراتين" يعلن عدم مشاركته في انتخابات مجالس المحافظات العراقية

أربيل (كوردستان 24)- أعلن تيار "الفراتين" عدم مشاركته في انتخابات مجالس المحافظات في العراق والمزمع إجراؤها في الـ 18 ديسمبر كانون الأول القادم.

واعتبر التيار في بيانٍ له، الأربعاء، أن قراره يأتي "إيماناً بترسيخ الديمقراطية، وتعزيزاً لمبدأ التداول السلمي للسلطة، واستدامة منجز الاستقرار السياسي" في البلاد.

وأكّد التيار- الذي يترأسه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني- أن عدم مشاركته في الانتخابات "هو الخيار الأصوب، من أجل تعضيد جهود الحكومة في إنجاح الانتخابات".

وأوضح التيار الذي أسسه السوادني يناير كانون الثاني 2021، أنه لن يشارك أيضاً في "قائمة الظل، والامتناع عن دعم أي تشكيل أو حزب أو مسمّى سياسي آخر".

ولفت البيان الذي وصلت نسخة منه لـ كوردستان 24، إلى أن دور رئيس التيار محمد شياع السوداني في الانتخابات سيقتصر على "توفير أقصى ما يمكن للجهاز التنفيذي أن يقدمه لنجاح الانتخابات وحمايتها".

وفي ختام بيانه، دعا "الفراتين" جميع الناخبين والمرشّحين إلى بذل جهودهم "لإنجاح هذه الصفحة البيضاء في تاريخ الشعب العراقي ومسيرته نحو التقدم والاستقرار.

وترفق كوردستان 24 نسخة من البيان: