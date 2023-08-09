سیاسة

هيئة الإعلام العراقية توجّه وسائل الإعلام بعدم استخدام مصطلح "المثلية الجنسية"

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مبنى هيئة الإعلام والاتصالات العراقية
مبنى هيئة الإعلام والاتصالات العراقية
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أربيل (كوردستان 24)- وجّهت هيئة الإعلام والاتصالات في العراق، الثلاثاء، جميع وسائل الإعلام وشركات التواصل الاجتماعي بعدم استخدام مصطلح "المثلية الجنسية"، واستبدالها بـ "الشذوذ الجنسي".

وقررت الهيئة "منع استخدام مفردة النوع الاجتماعي والجندر والمثلية في كافة المخاطبات الخاصة بالهيئة لما لهذه المصطلحات من مدلولات سلبية في المجتمع العراقي".

إلى ذلك، قالت في بيانٍ لها، إنّه تقرَّر "منع جميع الشركات الحاصلة على ترخيص من الهيئة لخدمات الهاتف المحمول والإنترنت وغيرها من الترويج لهذه المفردات من خلال استخدامها في تطبيقاتها وبرامجها".

وجاء في البيان أنّ هيئة الإعلام والاتصالات تُوجّه بعدم "استخدام مفردة المثلية الجنسية واستخدام المفردة الحقيقية الشذوذ الجنسي".

موضّحةً أنّها تهدف إلى "حماية المجتمع وقيمه الأصيلة من المصطلحات الدخيلة التي أصبحت لها مدلولات مخالفة للنظام العام والآداب العامة".

ولا يُجرّم العراق صراحة المثلية الجنسية، لكنّه يستخدم بنوداً تتعلّق بالأخلاق، معرّفة بشكل فضفاض في قانون العقوبات، لاستهداف أفراد مجتمع الميم، وفق رويترز.

وكثّفت الأحزاب العراقية الرئيسية في العراق انتقاداتها لحقوق مجتمع "الميم" في شهري حزيران وتموز الماضيين.

حيث نظّمت الفصائل الشيعية الغاضبة من حرق نسخ من المصحف في السويد والدنمارك احتجاجات شملت إحراق رايات المثليين التي تحمل ألوان قوس قزح.

 

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