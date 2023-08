مسرور بارزاني: القطاع الزراعي سيكون بمثابة العمود الفقري لكوردستان أقوى

أربيل (كوردستان 24)- أكّد رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، أن القطاع الزراعي سيكون بمثابة العمود الفقري لكوردستانٍ أقوى.

مُشيراً إلى أن برنامج التدريب الوطني سيفيد آلاف الفلاحين في الإقليم.

وقال مسرور بارزاني، اليوم الأربعاء عبر تدوينةٍ على شبكة التواصل الاجتماعي (X)، "برنامج التدريب الوطني سيفيد آلاف المزارعين في كوردستان".

وأضاف: "قطاع الزراعة سيكون بمثابة العمود الفقري لكوردستان أقوى".

مؤكّداً في الوقت ذاته، أن برنامج التدريب الوطني "سيرفع من مستوى الإنتاج الزراعي، وسيزيد من التزام المزارعين بالمعايير الدولية، وإيصال إنتاجهم للأسواق الدولية".

Our national training program will provide these benefits to 1,000 Kurdistani farmers:



• Increase production of selected products

• Compliance with export standards

• Links to new international buyers



Agriculture will become the backbone of #StrongerKurdistan. pic.twitter.com/VMBS7g0oDC