تشكيل ثلاثة ألوية جديدة بأمر من رئيس حكومة كوردستان ضمن وزارة البيشمركة

أربيل (كوردستان24)- أمر رئيس حكومة كوردستان مسرور بارزاني بتشكيل ثلاثة ألوية ضمن ملاكات وزارة البيشمركة في حكومة كوردستان.

وقال الموقع الرسمي لحكومة إقليم كوردستان في بيان له أنه "في إطار تنفيذ الاصلاحات وتوحيد قوات البيشمركة، أمر رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني بتشكيل ثلاثة ألوية ضمن ملاكات وزارة البيشمركة في حكومة كوردستان، وهي اللواء 26 واللواء 28 واللواء 30".

وأضاف البيان "أن الامر الحكومي بتشكيل الالوية الثلاثة دخل حيز التنفيذ بتأريخ صدوره في 8 / 8 / 2023".

وفي وقت لاحق قال وكيل وزير البيشمركة في حكومة كوردستان عبدالخالف بابيري "ان حكومة إقليم كوردستان أحرزت تقدماً كبيراً في تنظيم قوات البيشمركة".

عملية الاصلاح وتوحيد قوات البيشمركة ضمن إطار وزارة البيشمركة هي أحد الاهداف الرئيسية لحكومة إقليم كوردستان، ويتم التأكيد عليه باستمرار من قبل رئيس حكومة كوردستان والمسؤولين في وزارة البيشمركة".