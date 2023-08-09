الكوارث الطبيعية تلحق بالعالم خسائر بنحو 120 مليار دولار خلال 6 أشهر

أربيل (كوردستان 24)- بلغ حجم الخسائر الاقتصادية الناجمة عن الكوارث الطبيعية في العالم نحو 120 مليار دولار في النصف الأول من عام 2023، بحسب تقديرات شركة "سويس ري" لإعادة التأمين.

وهذا الرقم في تراجع طفيف بالنسبة للنصف الأول من العام 2022 حين بلغت قيمة الأضرار حوالى 123 مليار دولار، وفق فرانس برس.

في المقابل، سجلت التعويضات التي دفعتها شركات التأمين لقاء أضرار الكوارث الطبيعية زيادة طفيفة إلى 50 مليار دولار عام 2023.

في مقابل 48 مليار دولار عام 2022 الماضي، وفق ما أعلنت الشركة السويسرية لإعادة التأمين في بيانٍ لها الأربعاء.

وكانت الكارثة الطبيعية الأعلى كلفة الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا في فبراير شباط 2023، وتسبب بخسائر بلغت 34 مليار دولار، تكبدت منها شركات التأمين نحو 5,3 مليارات.

لكن أكثر ما كبّد شركات التأمين، هي العواصف الشديدة التي كلفتها 35 مليار دولار، من ضمنها 34 مليار دولار في الولايات المتحدة وحدها.

وشكل هذا المبلغ نحو 70 بالمئة من التعويضات الإجمالية التي دفعتها الشركات.