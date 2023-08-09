وفدٌ من مؤسسة بارزاني الخيرية يزور الولايات المتحدة

أربيل (كوردستان 24)- توجّه وفدٌ من مؤسسة بارزاني الخيرية، برئاسة رئيسها موسى أحمد وعضوي الهيئة الإدارية آوات مصطفى وكارزان، الثلاثاء، إلى الولايات المتحدة الأميركية.

والتقى الوفد رئيس مؤسسة (LDS) الخيرية الأميركية، وكان في استقبالهم شارون يوبانك وفريق إدارة المؤسسة.

وتحدث الجانبان عن العلاقة المشتركة والأوضاع الإنسانية في إقليم كوردستان والعراق.

وأعرب أحمد عن سعادته بتعاون مؤسسة بارزاني الخيرية مع مؤسسة (LDS)، مؤكّداً أن هذه المؤسسة من أفضل المشاركين مع مؤسسة بارزاني الخيرية.

من جانبه، قال شارون يوبانك: "مؤسسة بارزاني الخيرية من أفضل المشاركين لمؤسسة (LDS) الخيرية في جميع أنحاء العالم، حيث استطاعت أن تحدث تغييراً كبيراً في حياة الناس ومحدودي الدخل والمعوزين، كما أنقذت آلاف الأشخاص.