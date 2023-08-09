طائرة مسيرة تستهدف عجلة في قضاء دوكان بالسليمانية

أربيل (كوردستان 24)- أفاد مراسل كوردستان24 في السليمانية، أن طائرة مسيرة استهدفت عجلة في قضاء دوكان بمحافظة السليمانية، اليوم الأربعاء، مشيراً إلى أن المعلومات الأولية تُشير إلى إصابة شخصين.

وقال قائممقام قضاء دوكان سيروان سرحد، في تصريح لـ كوردستان24، إن "طائرة مسيرة استهدفت عجلة من نوع (جيب لاريدو) على الطريق الواصل بين قضاءي دوكان وخلكان، بالقرب من قرية (قه‌ڵاته)".

وأضاف أن "العجلة كانت تقل شخصين، أحدهما من سوريا، والآخر من حلبجة، وأصيب الشخصان، كما تم نقلهما إلى المستشفى".

وأوضح أن "هذه هي المرة الأولى التي تقع فيها حادثة من هذا النوع" في دوكان، مشدداً على أن "الفرق الصحية والدفاع المدني وصلوا إلى مكان الحادثة وقاموا بنقل المصابين إلى المستشفى".

في يوم الأحد 6 آب أغسطس 2023، استهدفت طائرة تركية سيارة مدنية بناحية جمانكي بدهوك. السيارة كانت تقل شخصين بداخلها، أحدهما لقي مصرعه على الفور، والآخر أُصيب بجروح بليغة. أحد ضحايا القصف اسمه آلان إسماعيل، وكان قد تزوج قبل خمسة أشهر من الآن.

وتتعرض المناطق الحدودية في إقليم كوردستان باستمرار إلى قصف تركي تقول أنقرة إنه يستهدف مسلحي حزب العمال الكوردستاني.

ويخوض حزب العمال الكوردستاني صراعاً مُسلحاً مع أنقرة منذ أربعة عقود، وأسفر الصراع عن سقوط أكثر من 40 ألف قتيل من الجانبين.