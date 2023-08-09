رئيس إقليم كوردستان يبحث أوضاع العراق والاقليم مع دبلوماسي أمريكي

أربيل (كوردستان 24)- بحث رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني اليوم الأربعاء 9 آب أغسطس 2023، الأوضاع في إقليم كوردستان والعراق، مع القائم بأعمال السفارة الأمريكية في العراق، ديفيد بيرغ.

وبحسب ما ذكر بيان صادر عن رئاسة الإقليم، فقد جرى خلال اللقاء بحث العلاقات بين أربيل وبغداد، وحل الخلافات والقضايا العالقة بينهما، واهمية حل المشاكل الداخلية في إقليم كوردستان، وأجراء الانتخابات البرلمانية الكوردستانية، وأوضاع قضاء سنجار، والمكونات الدينية.

من جهته أعرب القائم بأعمال السفارة الامريكية في العراق، عن سعادته إزاء تحديد يوم اجراء انتخابات برلمان كوردستان، ومرحبا بهذه الخطوة، رئيس إقليم كوردستان وإضافة إلى تجديده التأكيد الإلتزام بإجراء الانتخابات، شكر الولايات المتحدة على دعمها الانتخابات.

وبحسب البيان، فإن الجانبين اتفقا على أهمية تنفيذ اتفاقية حكومة إقليم كوردستان، والحكومة الاتحادية لتطبيع أوضاع سنجار، وعلى ضرورة حماية المكونات الدينية في العراق وإقليم كوردستان.

وكان لعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، والوضع في المنطقة عامة، جانب آخر من اللقاء، بحسب البيان.