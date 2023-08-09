رئيس حكومة إقليم كوردستان يستقبل القائم بأعمال السفارة الأمريكية لدى العراق

أربيل (كوردستان 24)- استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الأربعاء 9 آب (أغسطس) 2023، القائم بأعمال السفارة الأمريكية لدى العراق ديفيد بورغر.

وشهد الاجتماع، بحث مجمل تطورات الوضع العام في العراق، وأهمية حل المشاكل بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية تحت سقف الدستور والاتفاقات المبرمة بين الطرفين.

وشدد الجانبان على أهمية توحيد مواقف القوى الكوردستانية في الدفاع عن الحقوق الدستورية لإقليم كوردستان.

وتمحورت مناقشات الاجتماع بشأن المساعي الجارية لإعداد قانون النفط والغاز الاتحادي والذي ينبغي أن يكون على أساس احترام الدستور والنظام الاتحادي في العراق.

وفي سياق آخر، جرى بحث أهمية الدفع بعجلة الإصلاحات المتعلقة بوزارة البيشمركة استناداً إلى برنامج عمل التشكيلة الوزارية التاسعة، وابعاد الوزارة عن كل أشكال التدخلات الحزبية.