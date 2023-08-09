سیاسة

مجلس وزراء كوردستان يؤكد صياغة قانون النفط والغاز بشكل مشترك بين أربيل وبغداد على النحو المنصوص عليه في الدستور

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کوردستان

أربيل (كوردستان 24)- عقد مجلس وزراء إقليم كوردستان، اليوم الأربعاء 9 آب (أغسطس) 2023، اجتماعه الأسبوعي برئاسة رئيس مجلس الوزراء مسرور بارزاني وحضور نائب رئيس المجلس قوباد طالباني.

وفي الفقرة الأولى من الاجتماع، تم عرض نتائج زيارة وفد حكومة إقليم كوردستان إلى بغداد، والتي خصصت للإطلاع على مسودة قانون النفط والغاز الاتحادي، بالاشتراك بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان والمحافظات العراقية المُنتجة للنفط والغاز، وذلك استناداً إلى المواد الدستورية المعنية بقطاع النفط والغاز.

وشدد رئيس الوزراء على ضرورة اعتماد مواد الدستور العراقي المعنية بقطاع النفط والغاز أساساً لصياغة قانون النفط والغاز على مستوى العراق الفيدرالي كما نص عليه الدستور بوضوح. كما يجب أن يصاغ هذا القانون بموافقة الحكومة العراقية وإقليم كوردستان والمحافظات العراقية المنتجة للنفط والغاز على أن يعكس هذا القانون مبادئ النظام الفيدرالي العراقي على النحو المنصوص عليه في الدستور.

وشدد رئيس الوزراء على ضرورة احترام الاتفاقيات الموقعة بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية بشأن الحقوق الدستورية لإقليم كوردستان.

وجدد مجلس الوزراء أهمية وجود قانون النفط والغاز على مستوى العراق، بحسب المبادئ المنظمة لهذا القطاع، وأن يكون منسجماً مع النظام الفيدرالي للعراق على النحو المنصوص عليه في الدستور.

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