مكافحة الإرهاب في كوردستان: مسيرتان تركيتان تستهدفان عجلتين تابعتين "للعمال الكوردستاني" في محافظة السليمانية

أربيل (كوردستان 24)- أكدت مديرية مكافحة الإرهاب في إقليم كوردستان، اليوم الأربعاء، أن طائرتين مسيرتين تركيتين استهدفتا في هجومين منفصلين، سيارتين تابعتين لحزب العمال الكوردستاني في حدود محافظة السليمانية، ما أسفر عن مقتل مسؤول أمني وعنصر تابعين لحزب العمال الكوردستاني، وإصابة أربعة آخرين.

وقالت المديرية في بيان، تلقت كوردستان24 نسخة منه، "بحسب معلومات مديرية مكافحة الإرهاب في كوردستان، اليوم الأربعاء 9 آب 2023، الساعة 13:00، استهدفت طائرة مسيرة تركية عجلة تابعة لمسلحي حزب العمال الكوردستاني بالقرب من قرية (گەڵاڵە) التابعة لقضاء ماوت في محافظة السليمانية، أسفر عن مقتل مسؤول أمني في حزب العمال الكوردستاني وإصابة اثنين آخرين".

وتابع: "بحسب معلومات مديرية مكافحة الإرهاب في كوردستان، اليوم الأربعاء 9 آب 2023، الساعة 15:30، استهدفت طائرة مسيرة تركية أخرى عجلة تابعة لمسلحي حزب العمال الكوردستاني بالقرب من قرية (قەڵاتی) التابعة لناحية خلكان في محافظة السليمانية، أسفر عن مقتل مسلح من حزب العمال الكوردستاني وإصابة اثنين آخرين".

قبل قليل، أفاد مراسل كوردستان24 في السليمانية، أن طائرة مسيرة استهدفت سيارة في قضاء دوكان بمحافظة السليمانية، اليوم الأربعاء، مشيراً إلى أن المعلومات الأولية تُشير إلى إصابة شخصين.

وقال قائممقام قضاء دوكان سيروان سرحد، في تصريح لـ كوردستان24، إن "طائرة مسيرة استهدفت سيارة من نوع (جيب لاريدو) على الطريق الواصل بين قضاءي دوكان وخلكان، بالقرب من قرية (قه‌ڵاته)".

وأضاف أن "السيارة كانت تقل شخصين، أحدهما من سوريا، والآخر من حلبجة، وأصيب الشخصان، كما تم نقلهما إلى المستشفى".

وأوضح أن "هذه هي المرة الأولى التي تقع فيها حادثة من هذا النوع" في دوكان، مشدداً على أن "الفرق الصحية والدفاع المدني وصلوا إلى مكان الحادثة وقاموا بنقل المصابين إلى المستشفى".

في يوم الأحد 6 آب أغسطس 2023، استهدفت طائرة تركية سيارة مدنية بناحية جمانكي بدهوك. السيارة كانت تقل شخصين بداخلها، أحدهما لقي مصرعه على الفور، والآخر أُصيب بجروح بليغة. أحد ضحايا القصف اسمه آلان إسماعيل، وكان قد تزوج قبل خمسة أشهر من الآن.

وتتعرض المناطق الحدودية في إقليم كوردستان باستمرار إلى قصف تركي تقول أنقرة إنه يستهدف مسلحي حزب العمال الكوردستاني.

ويخوض حزب العمال الكوردستاني صراعاً مُسلحاً مع أنقرة منذ أربعة عقود، وأسفر الصراع عن سقوط أكثر من 40 ألف قتيل من الجانبين.