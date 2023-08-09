اقتصاد

عسل إقليم كوردستان في المرتبة الأولى في مؤتمر دولي

author_image سوار أحمد
کوردستان العسل اقليم كوردستان المركز الأول

أربيل (كوردستان 24)- حاز عسل إقليم كوردستان على المرتبة الأولى في المؤتمر الدولي السادس عشر لجمعية النحالين الآسيويين، المقام في السعودية.

وقال رئيس شبكة النحالين في إقليم كوردستان عارف شيرواني، لكوردستان24، ان مربي نحل كوردي من مدينة أربيل يدعى فرهنك حسين نال المركز الأول كأفضل عسل على مستوى الدول المشاركة.

ويُعقد المؤتمر الدولي لجمعية النحالين الآسيوية في كل مرة في بلد ما، وقد أقيم هذا العام في المملكة العربية السعودية ومن المقرر عقده في بكين العام المقبل.

وهذه ليست المرة الأولى التي يتم اختيار عسل إقليم كوردستان كأجود أنواع العسل، حيث حاز على المرتبة الأولى على مستوى العالم في مهرجان فرنسا الذي نُظم عام 2009، كما نال المرتبة الأولى أيضاً في مؤتمر اتحاد النحالين العرب الذي نظم في مدينة النجف بعام 2015.

 

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