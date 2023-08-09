سیاسة

رئيس حكومة إقليم كوردستان يوجّه بإعادة بناء قاعتي "الشعب" و"الصفراء" بأربيل

author_image سوار أحمد
کوردستان مسرور بارزاني قاعة الشعب القاعة الصفراء

أربيل (كوردستان 24)- وجه رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني اليوم الأربعاء 9 آب أغسطس 2023، بإعادة بناء "القاعة الصفراء" و"قاعة الشعب" في العاصمة أربيل.

وقال محافظ أربيل أوميد خوشناو، في بيان، إن "رئيس الوزراء مسرور بارزاني وافق على إعادة بناء (قاعة الشعب والقاعة الصفراء) في محافظة أربيل".

وأشار خوشناو في البيان، إلى أنهما "أبرز وأشهر القاعات في أربيل، وتضمان ذاكرة عاصمة إقليم كوردستان، وقد تم تقديم العديد من الأعمال المسرحية والاحتفالات الوطنية والبطولات الرياضية فيهما، وهما جزء من تاريخ مدينتنا".

وأضاف "بدأت الآن الاستعدادات لتوفير الميزانية، وتنظيم وتصميم المشاريع، وسيبدأ قريباً تنفيذ كلا المشروعين لإعادة بناء "قاعة الشعب" و"القاعة الصفراء".

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