حكومة كوردستان توجه رسالة ثنائية وتؤكد: قانون النفط يختلف عن الموازنة

أربيل (كوردستان 24)- وجّه المتحدث الرسمي باسم حكومة اقليم كوردستان پيشوا هورامي اليوم الأربعاء 9 آب أغسطس 2023، رسالة الى الأطراف السياسية في كوردستان، وثانية الى بغداد، مؤكدا ان "قانون النفط يختلف عن الموازنة".

وقال هورامي، في مؤتمر صحفي، إن رسالة حكومة الاقليم الى الأطراف السياسية في الإقليم، هي ان مشروع قانون النفط والغاز يختلف عن قانون الموازنة، لافتا الى أن الخلافات بين الأطراف السياسية في الإقليم، أضرت بمشروع قانون الموازنة ولم نتمكن من تضمين كل حقوق المواطنين في هذا المشروع سواء بسبب هذه الخلافات او بسبب العقلية التي تريد تحجيم الإقليم .

ودعا المتحدث باسم حكومة الإقليم، الجهات السياسية الى وحدة الصف في مسألة مشروع قانون النفط والغاز، مؤكدا أن ذلك سيؤثر على معيشة المواطنين .

وقال هورامي "رسالتنا الى الجهات السياسية في بغداد، بأن يمنحوا حقوق اقليم كوردستان"، مؤكدا في الوقت نفسه على أن "أي شيء خارج هذا الإطار لن يكون مقبولا لدينا".

وتابع، نحن الآن في المراحل الأولى من التفاوض، ونتمنى التوصل مع بغداد الى اتفاق جيد يكون لمصلحة الجانبين .

وشدد رئيس مجلس وزراء إقليم كوردستان مسرور بارزاني في وقت سابق، على ضرورة إقرار قانون للنفط والغاز انطلاقاً من احكام الدستور العراقي، لافتا الى ضرورة ان يحظى مشروع القانون بموافقة الحكومتين الاتحادية والاقليم والمحافظات المنتجة للنفط.