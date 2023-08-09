رئيس حكومة كوردستان يُخصص 6 مليار دينار لبناء 348 صفاً دراسياً

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة التربية في حكومة إقليم كوردستان، اليوم الأربعاء، أن رئيس الوزراء مسرور بارزاني وافق على صرف 6 مليار دينار لبناء 348 صفاً دراسياً جديداً في كافة المحافظات والإدارات المستقلة في الإقليم.

وقالت الوزارة في بيان، تلقت كوردستان24 نسخة منه، "قرر رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، تخصيص مبلغ 6 مليار دينار لبناء 348 صفاً دراسياً جديداً للمدارس في جميع المحافظات والإدارات المستقلة في الإقليم".

وأشارت الوزارة، إلى أن "التشكيلة التاسعة لحكومة إقليم كوردستان بنت نحو 452 صفاً دراسياً"، مؤكدة أن "المبلغ الجديد سيتم صرفه لبناء 348 صفاً دراسياً جديداً في إطار خطة تعزيز البنية التحتية التعليمية" في الإقليم.

في الفترة الماضية، وجه رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، بتخصيص 46 مليار و600 مليون دينار لترميم وبناء مدارس جديدة في الإقليم. كما أن مؤسسة بارزاني الخيرية قامت بترميم وتجديد 200 مدرسة في كافة أنحاء إقليم كوردستان.