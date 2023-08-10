الجانبان الكوردي والتركي يتفقان على حل أزمة معبر إبراهيم الخليل الحدودي

أربيل (كوردستان 24)- اتفق الجانبان الكوردي والتركي، يوم الأربعاء 9 آب أغسطس 2023 على ضرورة حل أزمة معبر إبراهيم الخليل الحدودي، وفق ما أفاد بيان لإدارة المنفذ.

واعلنت ادارة منفذ ابراهيم في اقليم كوردستان العراق، الاتفاق مع الجانب التركي على حل ازمة ازدحامات السياح.

وجاء ذلك خلال اجتماع عقده وفد تركي زار المنفذ مع جانب إقليم كوردستان يحسب بيان لإدارة المنفذ.

وذكر البيان، أن "الجانبين اتفقا خلال الاجتماع على العمل لتقليل ازدحامات السياح في المنفذ وتقديم تسهيلات أكثر".

وأضاف، ان "الجانبين اتفقا أيضا على تطوير التبادل التجاري عبر المنفذ وتقليل الروتين".