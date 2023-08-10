الصادرات النفطية العراقية لأمريكا بلغت أكثر من 55 مليون برميل خلال 5 اشهر

أربيل (كوردستان 24)- بلغت الصادرات النفطية العراقية لأمريكا أكثر من 55 مليون برميل خلال خمسة اشهر من عام 2023، وفق ما أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، اليوم الخميس.

وأظهر جدول للإدار، ان صادرات العراق من النفط الخام ومنتجاتها لأمريكا خلال خمسة أشهر من عام 2023 وابتداء من كانون الثاني وشباط واذار ونيسان وأيار بلغت 55.407 مليون برميل، مرتفعا بنسبة 30.5 بالمئة عن نفس الفترة من عام 2022 والتي بلغت الصادرات النفطية لأمريكا فيها 38.424 مليون برميل ومرتفعاً بنسبة 61 بالمئة عن نفس الفترة من عام 2021 التي بلغت الصادرات النفطية فيها لأمريكا 21.645 مليون برميل.

وأوضح الجدول أن أعلى معدل للصادرات النفطية لأمريكا خلال خمسة أشهر من عام 2023 كانت في شهر شباط حيث بلغت 12.168 مليون برميل، فيما كانت أقل معدل للصادرات النفطية لشهر ايار حيث بلغت 9.409 ملايين برميل.

واشار إلى ان اعلى معدل صادرات الخمسة أشهر خلال العشر سنوات التي مضت كانت في عام 2018 حيث بلغت 104.384 ملايين برميل .

ويصدر العراق ما يقارب من 10بالمئة من صادراته النفطية لأمريكا، ويعتبر العراق ضمن أهم عشر دول مصدرة لأمريكا بجانب كندا والمكسيك والسعودية.