سیاسة

مقتل رجل هدّد باغتيال الرئيس الأمريكي خلال محاولة توقيفه

author_image سوار أحمد
العالم بايدن مقتل رجل أمريكا

أربيل (كوردستان 24)- قتل رجل من ولاية يوتا كان قد هدد باغتيال الرئيس الأمريكي جو بايدن، برصاص عناصر مكتب التحقيقات الفدرالي الذين جاؤوا إلى منزله لتنفيذ مذكرة توقيف صادرة بحقه الأربعاء.

 ورفض المكتب كشف هوية القتيل باعتبار أن التحقيق لا يزال جاريا، لكن شكوى تقدم بها مدعون فدراليون في ولاية يوتا سابقا أوردت أن اسمه كريغ روبرتسون وهو "موال لترامب" وفي أوائل السبعينات من عمره.

وأكد مكتب التحقيقات الفدرالي مقتل مشتبه به، لدى محاولة عناصر تابعين له تنفيذ مذكرة لتفتيش منزله وتوقيفه في مدينة بروفو جنوب مدينة "سولت ليك".

ورفض المكتب كشف هوية القتيل باعتبار أن التحقيق لا يزال جاريا، لكن شكوى تقدم بها مدعون فدراليون في ولاية يوتا سابقا أوردت أن اسمه كريغ روبرتسون وهو في أوائل السبعينات من عمره.

وذكرت الشكوى أن روبرتسون الذي يصف نفسه بأنه "موال لترامب" قام بتهديد بايدن ومسؤولين آخرين بشكل متكرر على وسائل التواصل الاجتماعي.

ويزور بايدن حاليا غرب الولايات المتحدة، ومن المقرر أن ينتقل الأربعاء من ألبوكيركي في نيو مكسيكو إلى مدينة سولت ليك في يوتا.

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