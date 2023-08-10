سیاسة

الرئيس بارزاني يعزّي بوفاة الشخصية الوطنية موسى عبد الله

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کوردستان الرئيس بارزاني رسالة تعزية

أربيل (كوردستان 24)- وجّه الرئيس مسعود بارزاني اليوم الخميس 10 آب أغسطس 2023، رسالة تعزية بوفاة الشخصية الوطنية موسى عبد الله سليمان.

وجاء في نص الرسالة:

بسم الله الرحمن الرحيم.

ببالغ الحزن والأسى تلقينا نبأ وفاة المغفور له بإذن الله الشخصية الوطنية والبيشمركة في ثورتي أيلول وكولان، والمعروف بـ"موسى هركوندي".

تعازي الحارة لعائلة الفقيد وأقربائه وأصدقائه وأتشاطر معهم حزنهم.

واسأل الله ان يتغمد روح المرحوم موسى عبدالله سليمان بالرحمة وأن يُسكنه فسيح جنانه.

 

انا لله وانا اليه راجعون.

مسعود بارزاني

10 آب اغسطس

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