بأمر من مسرور بارزاني.. نقل 3 ألوية من الوحدة 70 الى ملاك وزارة البيشمركة

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة البيشمركة، انه بأمر من رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، تم نقل ثلاثة ألوية أخرى من الوحدة 70 إلى ملاك وزارة البيشمركة.

وأعلنت الوزارة في بيان، انه في إطار المضي بعملية إصلاح وتوحيد قوات البيشمركة وإعادة هيكلتها، فقد تم وبأمر من مسرور بارزاني نقل ثلاثة ألوية من الوحدة 70 إلى وزارة البيشمركة، وهي الألوية 26، 28، 30.

وأكد البيان انه سيتم تنفيذ الأمر فور صدوره.

وتتبع الوحدة 80 للحزب الديمقراطي الكوردستاني والوحدة 70 الى الاتحاد الوطني الكوردستاني، وقد أعدت كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا في شهر تشرين الثاني نوفمبر عام 2018 مشروعاً لإصلاح البيشمركة بصورة شاملة، حيث يهدف المشروع أساساً إلى توحيد القوات مع إضفاء الطابع المؤسساتي وإعادة هيكلة البيشمركة.

والبيشمركة، وتعني بالعربية مواجهو الموت أو الفدائيون، هي القوات المسلحة الرسمية لإقليم كوردستان، ولعبت دوراً حاسماً في الحرب ضد تنظيم داعشـ وتتلقى تدريبات على يد مستشارين من التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن منذ عام 2014.،

وتعد قوات البيشمركة جزءا من المنظومة الدفاعية للعراق غير أنها كثيراً ما كانت تشكو إهمالاً وتهميشاً من جانب الحكومة الاتحادية.