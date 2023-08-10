محمد شكري: تسويق القمح مستمر حتى أيلول وتلقينا وعودا بمنح المستحقات المالية للمزارعين

أربيل (كوردستان 24)- قال رئيس هيئة استثمار إقليم كوردستان محمد شكري اليوم الخميس، أن عملية تسويق القمح من مزارعي الإقليم، ستستمر لغاية مطلع شهر أيلول/سبتمبر المقبل، مؤكدا تلقي وعودا من المستثمرين بمنح المستحقات المالية للمزارعين فور تسليمهم المحصول.

وقال شكري في مؤتمر صحفي عقده اليوم في مدينة أربيل، إنه قد تم الاتفاق مع المزارعين والمستثمرين على أن تستمر عملية تسلم القمح من مزارعي إقليم كوردستان لغاية الثاني من شهر أيلول المقبل.

وأضاف "كما قيل لنا، خلال هذا الشهر، تسلمت مصانع وصوامع شركات القطاع الخاص حوالي 40 إلى 50 ألف طن من القمح من مزارعين من مدن مختلفة في إقليم كوردستان".

وأكد انه تم الاتفاق مع المستثمرين على محاولة تسلم كل القمح من مزارعي إقليم كوردستان الذي لم تتسلمه الحكومة العراقية، بالخصائص المتفق عليها، وقال إن سعر الطن الواحد من القمح من الدرجة الأولى هو 600 ألف دينار، وطن القمح من الدرجة الثانية هو 575 ألف دينار.

وتسلمت وزارة التجارة في الحكومة الاتحادية 500 ألف طن من القمح من المزارعين في إقليم كوردستان هذا العام، وبذلك حددت نحو 230 ألف طن من القمح في حدود محافظتي السليمانية وحلبجة، و145 ألف طن في محافظة أربيل، و125 ألف طن أخرى من القمح في محافظة دهوك، وسعر الطن الواحد 850 ألف دينار.