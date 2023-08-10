سیاسة

وزیر صحة كوردستان : قمنا بتنفيذ بعض مطالب أهالي " كفري "

سامان برزنجي :" "جئنا الى "كفري " بناء على توصية من رئيس وزراء كوردستان  مسرور بارزاني"
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کوردستان

أربيل (كوردستان24) - قال وزير الصحة في حكومة إقليم كوردستان ، إن مواطني " كفري" لديهم عدد من المشاكل تختلف عن الأماكن الأخرى ، لذلك قمنا بتقييم المطالب ، بعضها تم تنفيذها والبعض بحاجة إلى الاستعداد.

وأضاف  سامان برزنجي وزير الصحة في حكومة اقليم كوردستان في مؤتمر صحفي تابعته كوردستان 24 :" انه جاء الى " كفري " بناء على توصية من رئيس وزراء كوردستان  مسرور بارزاني الذي تابع واستمع منذ اليوم الى مطالب اهالي هذه المدينة ، مشيرا ان اكثر من 80٪ من مرضى المناطق المجاورة لها يقصدون مستشفياتها لتلقي العلاج،كونها منطقة حدودية وانهم يستحقون خدمات افضل .

واشار برزنجي : "قمنا بتقييم المطالب منذ اليوم الاول ونفذ بعضها وبعضها بحاجة الى الاستعداد لها ، وانتهينا منها  خلال الاسبوعين الماضيين.وسنرفعها إلى الجهات المعنية في مجلس وزراء إقليم كوردستان  ووزارة المالية ، ووعدنا بحل المشكلة حسب إمكانياتنا.

“في المرحلة الأولى ، تمكنا من توفير اثنين من أطباء التخدير مع فريق الوزارة ومديرية صحة السليمانية ، مما سيقلل من عدد الذين تحولو إلى المدن.

أما  الجزء الثاني هو تخصيص رقم للطورائ سريع لسيارات الإسعاف التي نتابع  مع مديرية مستشفى" كفري "  لافتتاح خدمة  122 داخل المدينة  حتى سيستفيد المواطنون من خدماتها  ، وكذلك توفير الأشعة المقطعية والتصوير بالرنين المغناطيسي ، وهما جهازان مهمان للغاية واستراتيجيان ، حتى لا يضطر المواطنون للذهاب إلى مدينة أخرى.

 

 

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