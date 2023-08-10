مقتل ستة جنود أتراك في اشتباكات مع "العمال الكوردستاني" في إقليم كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- قُتل ستّة جنود أتراك على الأقلّ في إقليم كوردستان في اشتباكات مسلّحة مع عناصر من حزب العمال الكوردستاني المحظور، وفق ما ذكرت وزارة الدفاع التركية الخميس.

وأوضحت الوزارة أنّ الجنود قُتلوا بنيران "منظمة إرهابية انفصالية"، في إشارة إلى حزب العمال الكوردستاني المدرج في تركيا ودول غربية عدّة على قائمة "المنظمات الإرهابية".

وذكرت أنّ "العمليات متواصلة في المنطقة".

وأطلقت تركيا عملية "المخلب-القفل" في نيسان أبريل 2022 للقضاء على عناصر حزب العمال الكوردستاني المتمركزين في مناطق جبلية في إقليم كوردستان.

والأربعاء، أسفرت ضربات نفّذتها مسيّرات تركية عن مقتل عنصرين في حزب العمال في إقليم كوردستان، وفق ما ذكرت مديرية مكافحة الإرهاب في إقليم كوردستان.

ويشنّ حزب العمال تمرّداً في تركيا منذ العام 1984 أودى بحياة عشرات الآلاف.