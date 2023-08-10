خلال 4 أعوام وبٲكثر من 13 مليار دولار.. إنجاز 280 مشروعاً استثمارياً في ٳقليم كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- أشارت إحصائيات رسمية إلى أن التشكيلة التاسعة لحكومة إقليم كوردستان، أنجزت خلال الأعوام الأربعة الماضية، وتحديداً من 28 تموز 2019 لغاية 5 تموز 2023، (280) مشروعاً ٳستثمارياً مختلفاً في جميع ٲنحاء الاقليم، وأن (274) منها تم إنجازه من قبل مستثمرين محليین، و (3) من قبل مستثمرين ٲجانب، و(3) من خلال مشاريع مشتركة.

وبلغ ٳجمالي رٲس المال المستثمَر في هذه المشاريع 13 مليار و 526 مليون و802 ٲلف و 746 دولار.

وتوزعت هذه المشاريع علی النحو التالي:

- 124 مشروعاً في أربيل.

- 73 مشروعاً في السليمانية.

- 51 مشروعاً في دهوك.

- 3 مشاريع في حلبجة.

- 5 مشاريع في راپەرین.

- 12 مشروعاً في گەرمیان.

- 3 مشاريع في سوران.

- 9 مشاريع في زاخو .

ووفقاً للإحصائيات، فإن القطاع الرئيسي الٲكثر ٳستثماراً فيه هو القطاع الصناعي بـ (81) مشروعاً يليه القطاع التجاري ب (69) مشروعاً، ثم القطاع السياحي بـ (39) مشروعاً، أما القطاع التعليمي فقد كانت حصته (25) مشروعاً، وقطاع الاسكان (23) مشروعاً، والقطاع الصحي (20) مشروعاً، والقطاع الزراعي (12) مشروعاً، والقطاع الرياضي (7) مشاريع، والقطاع المصرفي كانت حصته مشروعين، فيما خصص مشروع واحد لقطاع الخدمات وآخر لقطاع الفنون.

ومما تجدر الإشارة إليه هو أن قطاع الٳستثمار كمساهم في تنمية البلاد، كان له دور فاعل في تطوير البنی التحتية الاقتصادية للإقليم خلال الأعوام الٲربعة الماضية، بفضل السياسات الصائبة والجهود الكبيرة التي تبذلها حكومة الإقليم التاسعة في هذا المضمار.