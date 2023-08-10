المفوضية: غلق باب الترشيح لانتخابات مجالس المحافظات في الـ 13 من الشهر الجاري

أربيل (كوردستان 24)- أكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الخميس، غلق باب الترشيح لانتخابات مجلس المحافظات العراقية في الـ 13 من آب الجاري.

ونقلت الوكالة الرسمية عن رئيس الفريق الإعلامي لمفوضية الانتخابات عماد جميل، قوله إن "المفوضية فتحت أمام الراغبين بالترشيح لانتخابات مجالس المحافظات الباب من تاريخ 15 تموز الماضي وسيتم غلقه بنهاية الدوام الرسمي ليوم 13 آب الجاري".

وأضاف أنه "بعد غلق باب الترشيح ستكون هناك فترة 15 يوماً للتدقيق بأسماء المرشحين من ناحية موقفهم القانوني من إجراءات المساءلة والعدالة وشهاداتهم ونزاهتهم وموقفهم الأمني".

وأعلنت مفوضية الانتخابات في وقت سابق تسجيل 50 تحالفاً وإجازة 296 حزباً للمشاركة في الانتخابات المقررة نهاية العام الجاري قبل إغلاق باب تقديم طلبات الكيانات والتحالفات والأحزاب للمشاركة في الانتخابات.

ومن المقرر إجراء انتخابات مجالس المحافظات العراقية في 18 كانون الأول ديسمبر في 15 محافظة باستثناء إقليم كوردستان، ويحق لحوالي 15 مليون عراقي التصويت في هذه الانتخابات.