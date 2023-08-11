بعد أن أوفى رئيس الوزراء مسرور بارزاني بوعوده أهالي كفري ينهون اعتصامهم

أربيل (كوردستان 24)- أنهى أهالي منطقة كفري احتجاجهم الذي دام نحو شهر، بعد أن أوفى رئيس مجلس وزراء إقليم كوردستان مسرور بارزاني، بكافة الوعود التي قطعها لسكان المنطقة.

وقال ممثل المحتجين عثمان قتارجي مساء الخميس، في مؤتمر صحفي، ان رئيس الحكومة مسرور بارزاني قد ثلاث سيارات اسعاف لمستشفى كفري وخصص 296 مليون دينار لتحديث الملعب، وكذلك خصص 49 مليون دينار لتأمين المستلزمات الرياضية، و300 مليون دينار لتحديث المدارس و400 مليون دينار لحفر عدد من الآبار لتأمين مياه الشرب.

ووجه عثمان قتارجي باسم المحتجين وسكان المنطقة، الشكر والعرفان لرئيس وزراء الإقليم، على تلبيته لنداء سكان كفري، وتأمينه لاحتياجاتهم.

وفي 18 من شهر تموز الماضي، اتخذ رئيس حكومة اقليم كوردستان، مسرور بارزاني، قرارات مهمة تصب في مصلحة أهالي منطقة كفري.

وبتوجيهٍ من رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، لجنة لمتابعة المشاكل الخدمية التي يحتاجها أهالي قضاء "كفري" التابع لإدارة كرميان المستقلة.

وكان رئيس حكومة إقليم كوردستان طمأن أهالي قضاء "كفري" بأنه تلقى طلباتهم وأوعز بتشكيل لجنةٍ خاصة لمتابعتها في أسرع وقت ممكن.

وقال في تغريدةٍ عبر تويتر: "أعزائي مواطني كفري، لكم كل الود والاحترام، أنا على علمٍ بطلباتكم، وقد قررت تشكيل لجنة خاصة من ممثلين عن ديوان مجلس الوزراء ووزارة الداخلية وإدارة كرميان المستقلة ومتابعة طلباتكم في أسرع وقت ممكن".

وأضاف مسرور بارزاني: "كونوا مطمئنين بأننا سنفعل كل ما بوسعنا من أجل خدمتكم وسأكون معكم بكل مشاعري".

ونظم أهالي كفري اعتصاما دام نحو 32 يوما طالبوا فيه بإبداء الاهتمام بمنطقتهم وتقديم المزيد من الخدمات لها، حيث يقولون "إنهم تعرضوا للتجاهل ولسنوات عديدة من قِبل المسؤولين المحليين".